Шуфрич у СІЗО отримав нову підозру

Нова підозра Шуфричу: що відомо

За даними слідства, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона рублів.

Правоохоронці з'ясували, що росгвардійці мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз. Земельна ділянка площею понад 1,5 га, на якій розташований комплекс, входить до рекреаційної зони та межує з "дачею Медведчука". Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.

Згодом, як повідомили в ДБР, фігуранти організували підписання договору зі структурами Росгвардії на "охорону" об’єкта у Криму, за яким щомісяця переводило на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів. Крім того, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет РФ, сплачуючи податки та збори.

Силовики провели обшуки в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві, де знайшли документацію, печатки та інші докази злочинної діяльності.

На підставі задокументованих фактів слідчі ДБР повідомили Шуфричу та його юристу про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Розслідування триває.

Шуфрич у СІЗО

Нагадаємо, що 15 вересня у народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича провели обшуки.

Зокрема, СБУ проводила обшуки у Шуфрича у справі щодо шпигунської мережі, в організації якої підозрюють колишнього нардепа, екс-заступника секретаря РНБО та співробітника російського ФСБ Володимира Сівковича.

Під час обшуків у Шуфрича знайшли заборонену радянську атрибутику та документи про розділення України з його підписами. Після чого йому оголосили підозру в держзраді та відправили під арешт на два місяці без права внесення застави.

Йому оголосили про підозру за ст. 111 ККУ та того ж дня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. В грудні нардепу продовжили арешт до 9 лютого включно.

До слова, раніше Верховна Рада зняла Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

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