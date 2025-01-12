Штурмовики РФ проникли в боевые порядки ВСУ на одном из направлений фронта

Российские оккупанты проникли в боевые порядки ВСУ на Лиманском направлении фронта. Их обнаруживают и уничтожают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Отмечается, что на Лиманском направлении штурмовые группы противника атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Копанка, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Макеевка, Терны и в Серебрянском лесу.

"Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в районах Новой Кругляковки, Песчаного, Петропавловки и Зеленого Гая. Попытки оккупантов не были успешными. Также враг безуспешно штурмовал позиции Сил обороны в Белогоровке на Северском направлении.

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