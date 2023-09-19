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Штурмовики показали, як зачищали Андріївку від окупантів (відео)

Україна, Вівторок 19 вересня 2023 13:28
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Штурмовики показали, як зачищали Андріївку від окупантів (відео) Фото: штурмовики показали, як зачищали Андріївку Донецької області від окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Перед тим, як повернути село Андріївка Донецької області під свій контроль, українським військовим необхідно було зачистити населений пункт від окупантів, які ще могли залишатися в ньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане 3-ю ОШБ.

"Зачистка підходів до Андріївки. Ворог не втрачав надії відбитися та зберегти позиції довкола селища", - йдеться в повідомленні.

Штурмовикам доводилось просуватися під постійним мінометним обстрілом, у ближньому бою.

"Незгодних здатися ліквідували, а лісосмугу відбили", - констатували выйськові, додавши, що десять окупантів ліквідували, а вісім поранили.

Звільнення Андріївки

14 вересня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що українські військові звільнили від росіян село Андріївка Бахмутського району Донецької області. 15 вересня цю інформацію підтвердили штурмовики. А 18 вересня ЗСУ підняли український прапор над Андріївкою.

За останню добу, за даними спікера Генштабу Андрія Ковальова, минулої доби окупанти атакували позиції ЗСУ, намагаючись повернути раніше втрачені позиції в районі Андріївки, Роботиного та Кліщіївки.

Зазначимо, днем раніше, 18 вересня, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що ЗСУ пробили лінію оборони росіян у районі Бахмута. Нині ворог намагається контратакувати, але безуспішно.

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