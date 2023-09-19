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Штурмовики показали, как зачищали Андреевку от оккупантов (видео)

Украина, Вторник 19 сентября 2023 13:28
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Штурмовики показали, как зачищали Андреевку от оккупантов (видео) Фото: штурмовики показали, как зачищали Андреевку Донецкой области от оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Перед тем, как вернуть село Андреевка Донецкой области под свой контроль, украинским военным необходимо было зачистить населенный пункт от оккупантов, которые могли в нем еще оставаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное 3-й ОШБ.

"Зачистка подходов к Андреевке. Враг не терял надежды отбиться и сохранить позиции вокруг поселка", - говорится в сообщении.

Штурмовикам приходилось продвигаться под постоянным минометным обстрелом, в ближнем бою.

"Несогласных сдаться ликвидировали, а лесополосу отбили", - констатировали военные, добавив, что десять оккупантов ликвидировали, а восемь ранили.

Освобождение Андреевки

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что украинские военные освободили от россиян село Андреевка Бахмутского района Донецкой области. 15 сентября эту информацию подтвердили штурмовики. А 18 сентября ВСУ подняли украинский флаг над Андреевкой.

За последние сутки, по даным спикера Генштаба Андрея Ковалева, за минувшие сутки оккупанты атаковали позиции ВСУ, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции в районе Андреевки, Работино и Клищеевки.

Отметим, днем ранее, 18 сентября, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассказывал, что ВСУ пробили линию обороны россиян в районе Бахмута. Сейчас враг пытается контратаковать, но безуспешно.

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