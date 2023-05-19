Штурм закінчився, не розпочавшись. Прикордонники розповіли про найкоротший бій росіян

"Відстеживши наближення до свого опорного пункту піхотних груп противника, прикордонники попрацювали на випередження - відкрили вогонь на ураження. Більш кмітливі з "атакувальників" чкурнули подалі", - розповіли у ДПСУ.

Як додали прикордонники, штурм закінчився, не розпочавшись, втрати ворога уточнюються.

Також бійці ДПСУ поблизу Бахмута приземлили дрон окупантів, який відстежував їх переміщення.

"Прикордонники разом зі своєю стрілецькою зброєю спрацювали на "Ура" й приземлили коптера", - додали в ДПСУ.

Як повідомлялося, російські окупанти через негоду збільшують кількість обстрілів Луганської області з артилерії. Зокрема, росіяни знищують будинки та залишки інфраструктури у деокупованих селах та обстрілюють дороги між населеними пунктами Луганської області.

Зазначимо, минулої доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках сталося 29 бойових зіткнень. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут і Мар'їнку.