Штурм Капитолия сторонниками Трампа: реакция финансовых рынков

Фото: Уолл-стрит (investing.com)

Инвесторы проигнорировали атаку сторонников Трампа на Капитолий

Сообщения об атаках на Капитолий США ненадолго потрясли финансовые рынки. Однако инвесторы считают, что последствия будут в лучшем случае временными.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В среду, 6 января, индексы Dow и S&P 500 достигли рекордных максимумов. Индекс Dow Jones вырос на 1,44%, до 30 829,4, S&P 500 прибавил 0,57% до 3748,14.

"Все, на чем инвесторы сосредоточены сейчас, - это 20 января, когда Джозеф Байден вступит в должность, и это превосходит все. Результаты выборов являются окончательными", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка Oanda в Нью-Йорке.

После четырех лет режима низких налогов, который поддерживал рынок акций, некоторые инвесторы были обеспокоены тем, что контролируемый демократами Конгресс может начать повышение налогов, что может оказать давление на рынки.

Последствия второго тура выборов в штате Джорджия, в результате которых демократы получают контроль над Сенатом, оказали давление на акции технологических компаний.

Участники рынка обычно предполагают, что контролируемый демократами Сенат повысит шансы на новые стимулы и расходы на инфраструктуру, и этот результат - наряду с развертыванием вакцин против COVID-19 - рассматривается как положительный для компаний, чей бизнес пострадал от коронавируса в течение нескольких месяцев.

Доходность облигаций выросла, в то время как доллар достиг самого низкого уровня почти за три года.

Ставки на экономический рост помогли резко увеличить рост акций инфраструктурных компаний, энергетических компаний и других секторов, которые оказались в числе крупнейших проигравших в 2020 году.

Демократический контроль над Сенатом предоставит Байдену больше возможностей для действий по его повестке дня, которая включает новые стимулы и расходы на инфраструктуру, хотя жесткий раскол в Сенате может затруднить продвижение увеличение расходов.

Это также может открыть путь к повышению корпоративных налогов и ужесточению правил, что обычно не приветствуется Уолл-стрит. Индекс Russell 2000, который отслеживает компании с малой капитализацией в США, вырос, поскольку акции компаний с малой капитализацией обычно считаются первыми, кто восстанавливается, когда экономика США выходит из рецессии.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа прорвались через металлические защитные заграждения, разбили окна и ворвались в здание Конгресса США. Полиция сообщила, что во время хаоса четыре человека погибли - один от огнестрельных ранений, а 52 человека были арестованы.

Через несколько часов обе палаты Конгресса возобновили свою работу по подтверждению решения Коллегии выборщиков о победе Байдена, и дебаты продолжились до раннего утра четверга.

Полиция более трех часов после вторжения пыталась очистить Капитолий от сторонников Трампа, прежде чем объявить здание свободным.

Нападение на Капитолий стало кульминацией месяцев разногласий вокруг выборов 3 ноября, когда Дональд Трамп неоднократно делал необоснованные заявления о том, что голосование было сфальсифицировано, и призывал своих сторонников помочь ему преодолеть его поражение.

Хаос разразился после того, как Трамп, который перед выборами отказался совершить мирную передачу власти в случае проигрыша, обратился к тысячам сторонников возле Белого дома и призвал к маршу к Капитолию, чтобы выразить свой гнев по поводу процесса голосования.

По данным Исторического общества Капитолия США, это была самая разрушительная атака на культовое здание с тех пор, как британская армия сожгла его в 1814 году.

После длительного заседания Конгресс утром 7 января утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах в США.