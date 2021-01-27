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Штурм Капітолія у США: обвинувачені вже понад 150 осіб

Середа 27 січня 2021 01:50
Штурм Капітолія у США: обвинувачені вже понад 150 осіб
Фото: протести в США (GettyImages)
Автор: Инна Собора

У США федеральні прокурори пред'явили звинувачення вже більше 150 людей у справі про штурм Капітолія 6 січня. Всього упізнали вже 400 учасників штурму.

Про це пише CNN.

Багатьом пред'явлені звинувачення в проникненні в закриту будівлю без законних повноважень, а також насильницькому проникненні та хуліганстві в Капітолії.

Більш серйозні звинувачення варіювалися від крадіжки державної власності, змови, міждержавних загроз до нападу на правоохоронні органи.

"Список росте по годинах", - пише видання, відзначаючи, що число обвинувачених зростає після того, як Палата представників США передала в Сенат статтю про імпічмент колишньому президенту Дональду Трампу за підбурювання до повстання.

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

РБК-Україна писало, що за даними джерел агентства Reuters, Трамп збирався штурмувати Капітолій разом з мітингувальниками. Але його відмовили.

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