ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В ОБСЕ осудили столкновения в Вашингтоне

США, Четверг 07 января 2021 00:40
В ОБСЕ осудили столкновения в Вашингтоне
Фото: ПА ОБСЕ (flickr.com/photos/oscepa)
Автор: Даша Харченко

В Парламентской ассамблеи ОБСЕ осудили беспорядки в Вашингтоне. Там призвали уважать демократические процессы.

Об этом говорится в заявлении организации.

В ПА ОБСЕ осудили насилие и "преступное поведение сторонников Трампа".

"Сегодняшние беспорядки в Капитолии США, когда протестующие сталкиваются с полицией и пытаются штурмовать здание, чтобы остановить официальный подсчет голосов коллегии выборщиков конгрессом, являются предсказуемым результатом этих безрассудных попыток президента Трампа подорвать демократический процесс",- говориться в заявлении..

При этом председатель ПА ОБСЕ Питер Баунесс призвал сторонников Трампа признать результаты выборов, а действующего президента проявить уважение к демократическим принципам и правовым процедурам.

Напомним, сейчас в Вашингтоне происходят беспорядки. Демонстранты ворвались в здание Конгресса США.

В ходе столкновений есть пострадавшие как со стороны демонстрантов, так и со стороны правоохранителей.

Из-за сложившейся ситуации мэр Вашингтона ввел комендантский час, а в город направили Национальную гвардию.

Также РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение, в котором просит демонстрантов покинуть Капитолий.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ОБСЕСоединенные Штаты АмерикиВашингтон

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь