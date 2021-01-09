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Штурм Капитолия: в Минюсте США не ожидают, что Трампу предъявят обвинения

Суббота 09 января 2021 01:51
Штурм Капитолия: в Минюсте США не ожидают, что Трампу предъявят обвинения
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

В Министерстве юстиции США заявили, что президенту Дональду Трампу, скорее всего, не предъявят обвинения после штурма Капитолия. Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание американского Конгресса и сорвали его заседание.

Об этом сообщает CNBC.

Представитель Минюста сказал, что обвинения в отношении Трампа не ожидаются.

"На данный момент мы никому не предъявили обвинений в подстрекательстве или мятеже. Это чрезвычайно сложное и продолжающееся расследование, и мы продолжим следить за фактами и законом", - говорится в заявлении.

Текущее расследование беспорядков в Минюсте назвали чрезвычайно сложным.

Напомним, в Вашингтоне прокуратура возбудила 55 дел против участников событий, в ходе которых был захвачен Капитолий.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп продолжал выдвигать безосновательные заявления о фальсификации выборов и призывал своих сторонников "сражаться" и штурмовать Капитолий. Предполагалось, что ему тоже предъявят обвинения.

РБК-Украина писало, что в ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.

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Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америкикапитолий

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