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Штурм Капітолію: в Мін'юсті США не очікують, що Трампу пред'являть звинувачення

Субота 09 січня 2021 01:51
Штурм Капітолію: в Мін'юсті США не очікують, що Трампу пред'являть звинувачення
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

У Міністерстві юстиції США заявили, що президенту Дональду Трампу, швидше за все, не пред'являть звинувачення після штурму Капітолію. Прихильники Трампа 6 січня увірвалися в будівлю американського Конгресу і зірвали його засідання.

Про це повідомляє CNBC.

Представник Мін'юсту сказав, що звинувачення щодо Трампа не очікуються.

"На даний момент ми нікому не висунули звинувачень у підбурюванні або заколоті. Це надзвичайно складне і тривале розслідування, і ми продовжимо стежити за фактами і законом", - йдеться в заяві.

Поточний розслідування заворушень у Мін'юсті назвали надзвичайно складним.

Нагадаємо, у Вашингтоні прокуратура порушила 55 справ проти учасників подій, в ході яких був захоплений Капітолій.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп продовжував висувати безпідставні заяви про фальсифікацію виборів та закликав своїх прихильників "битися" і штурмувати Капітолій. Передбачалося, що йому пред'являть звинувачення.

РБК-Україна писало, що в ході протестів у Вашингтоні загинули чотири людини.

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