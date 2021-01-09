Штурм Капитолия: депутату-республиканцу предъявили обвинения

Фото: штурм Капитолия США (Getty Images)

В Соединенных Штатах предъявили обвинение депутату-республиканцу из Западной Вирджинии Деррику Эвансу. Он был одним из тех, кто штурмовал Капитолий 6 января.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц США.

Ч лен Палаты делегатов Западной Вирджинии Деррик Эванс был обвинен по уголовному иску о въезде в зону ограниченного доступа и Капитолия США.

Адвокат чиновника Джон Брайан сказал, что он еще не видел жалобы, и отказался предоставить какие-либо комментарии по обвинению.

Эванс транслировал на своей странице в Facebook штурм Капитолия, при этом он дополнял видеоряд своими комментариями. Спустя некоторое время он удалил видео, но его уже успели распространить пользователи Интернета.

Впоследствии Эванс опубликовал в Facebook заявление, в котором утверждал, что находился в здании Конгресса как "независимый представитель СМИ".

34-летний Деррик Эванс - недавно избранный член Палаты делегатов Западной Вирджинии (от Республиканской партии). Он вступил в должность в прошлом месяце.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста возле Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Кроме того, ФБР ищет участников беспорядков в США, а за информацию о причастных к бомбам, которые были найдены в Капитолии, обещают 50 тысяч долларов.