Штучний інтелект змінює правила на полі бою: у чому унікальність

Штучний інтелект є настільки потужною технологією, що Пентагон вкладає значні кошти в її розвиток. Міністерство оборони США працює приблизно над 800 проектами, пов'язаними з ШІ, з метою використання його для підвищення ефективності своїх операцій та отримання переваги над своїми суперниками.

Одне з найбільш вражаючих застосувань технології штучного інтелекту з'явилося в Ізраїлі, де Армія оборони країни незадовго до терористичної атаки ХАМАСу, представила свій танк Barak зі штучним інтелектом, який може створювати 360-градусний огляд поля бою для екіпажів, що діють.

Розробка Німеччини в галузі штучного інтелекту справила велике враження на випробувачів зброї у всьому світі. Берлін представив середовище для тестування зброї у віртуальній реальності, яка дозволяє проводити швидші та масштабніші випробування зброї, ніж це було можливо раніше.

Розробники проекту GhostPlay із компанії 21 Strategies стверджують, що моделювання складних сценаріїв військових битв дозволяє розробляти нові, ефективніші варіанти дій.

За словами генерального директора 21strategies Івонна Хофстеттера, варіанти дозволяють приймати рішення, більш "схожі на людські", на основі змодельованих підрозділів.

У червні 2023 року Австралія, Великобританія та США провели спільні військові навчання, під час яких було розгорнуто рій безпілотних літальних апаратів, керованих штучним інтелектом. Безпілотники виявили та відстежували військові цілі в обстановці, що імітує реальну бойову ситуацію.

Міністерство оборони США оголосило про плани створення флоту безпілотних літальних апаратів, керованих штучним інтелектом. Ці безпілотники будуть розгорнуті на суші, морі та у повітрі, щоб дати США перевагу у військовому протистоянні з Китаєм, який також активно розробляє автономні безпілотні літальні апарати.

На південному заході Англії було проведено тестування трьох військових систем: танка Challenger 2, бронемашини Warrior та безпілотного наземного транспортного засобу Viking. Тестування, проведене Лабораторією оборонної науки та технологій Великобританії (DSTL), показало, що ці системи можуть ефективно взаємодіяти одна з одною. Це означає, що союзники можуть скоротити зусилля щодо дублювання та підвищити ефективність своїх військових операцій.