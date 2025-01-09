Штучний інтелект у медицині: ВООЗ назвала основні напрями застосування

ВООЗ опублікувала рекомендації щодо застосування штучного інтелекту в медицині. Вони спрямовані на використання технологій для покращення здоров’я населення з урахуванням можливих ризиків.

Докладніше про те, як лікарі можуть використовувати технології штучного інтелекту, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Міністерство охорони здоров'я пояснило, що стрімкий розвиток та впровадження технологій генеративного штучного інтелекту сприяють застосуванню його в системі охорони здоров’я.

"ВООЗ підготувала рекомендації для органів державного управління, технологічних компаній та працівників сфери надання медичних послуг щодо забезпечення належного використання великих мультимодальних моделей для зміцнення та захисту здоров’я населення", - пояснили в МОЗ.

Загалом ці рекомендації передбачають належне впровадження великих мультимодальних моделей для зміцнення системи охорони здоров’я.

За даними ВООЗ, штучний інтелект може бути корисним для лікарів у діагностиці та лікуванні, а також для пацієнтів - у дослідженні симптомів і лікуванні.

Також ці технології можуть виконувати адміністративні завдання, зокрема документування в електронних медичних записах, а також сприяти науковим дослідженням і розробці нових лікарських засобів.

У рекомендаціях наголошується, що технології штучного інтелекту мають потенціал для покращення охорони здоров’я, але тільки за умови врахування всіх ризиків, пов’язаних із їх використанням.

"ВООЗ також застерігає, що такі системи можуть навчатися на матеріалах з інформацією низької якості або з упередженою інформацією на основі раси, етнічного чи особистого походження, статі, гендерної приналежності чи віку, що може завдати шкоди людям у разі використання такої інформації", - наголосили в міністерстві.