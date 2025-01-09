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Искусственный интеллект в медицине: ВОЗ назвала основные направления применения

Украина, Четверг 09 января 2025 18:00
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Искусственный интеллект в медицине: ВОЗ назвала основные направления применения Фото: Искусственный интеллект может быть использован в медицине (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

ВОЗ опубликовала рекомендации по применению искусственного интеллекта в медицине. Они направлены на использование технологий для улучшения здоровья населения с учетом возможных рисков.

Подробнее о том, как врачи могут использовать технологии искусственного интеллекта, можно узнать, - в материале РБК-Украина.

Министерство здравоохранения объяснило, что стремительное развитие и внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта способствуют применению его в системе здравоохранения.

"ВОЗ подготовила рекомендации для органов государственного управления, технологических компаний и работников сферы оказания медицинских услуг по обеспечению надлежащего использования больших мультимодальных моделей для укрепления и защиты здоровья населения", - пояснили в Минздраве.

В целом эти рекомендации предусматривают надлежащее внедрение больших мультимодальных моделей для укрепления системы здравоохранения.

По данным ВОЗ, искусственный интеллект может быть полезным для врачей в диагностике и лечении, а также для пациентов - в исследовании симптомов и лечении.

Также эти технологии могут выполнять административные задачи, в частности документирование в электронных медицинских записях, а также способствовать научным исследованиям и разработке новых лекарственных средств.

В рекомендациях отмечается, что технологии искусственного интеллекта имеют потенциал для улучшения здравоохранения, но только при условии учета всех рисков, связанных с их использованием.

"ВОЗ также предостерегает, что такие системы могут обучаться на материалах с информацией низкого качества или с предвзятой информацией на основе расы, этнического или личного происхождения, пола, гендерной принадлежности или возраста, что может нанести вред людям в случае использования такой информации", - отметили в министерстве.

При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения.

Напомним, что в отдельном материале РБК-Украина рассказало, о ключевых тенденциях, которые определят будущее технологий в 2025 году.

Мы также писали о мифах и заблуждениях об искусственном интеллекте, в которые не стоит верить.

В то же время стоит заметить, что искусственный интеллект в Украине начали использовать в медицине. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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