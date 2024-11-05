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Штучні обмеження цін на ринку електроенергії завадять використовувати імпорт повноцінно, - експерт

Фото: штучні обмеження цін на ринку електроенергії завадять використовувати імпорт повноцінно (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Штучні обмеження цін на ринку електроенергії (прайс-кепи) можуть перешкодити Україні повною мірою скористатися перевагами збільшення можливостей імпорту електроенергії з ЄС.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Він пояснив, що Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії, що є значною допомогою з боку Європейського Союзу. Однак, за словами експерта, існує перешкода.  
 
"Тобто граничні ціни, які зараз не дають повністю і не будуть давати повністю взимку використовувати ці переваги імпорту", - наголосив Омельченко.  
 
Експерт зазначив, що прайс-кепи в Україні не відповідають європейській моделі.  
 
"Може виникнути ситуація, коли через це штучне обмеження ціни, у нас в Україні, коли буде дефіцит електричної енергії, ми не зможемо її закупити, оскільки в Європейському Союзі вона буде вартувати дорожче", - пояснив він. 
 
Також він підкреслив, що без зміни прайс-кепів Україна може бути вимушена переходити в режим погодинних відключень, маючи можливості імпорту. 
 
Раніше голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв також заявив, що граничні ціни на ринку електроенергії (прайс-кепи) можуть стати серйозними перешкодами при імпорті електроенергії з Європи.

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Електроенергія