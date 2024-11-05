Штучні обмеження цін на ринку електроенергії завадять використовувати імпорт повноцінно, - експерт

Він пояснив, що Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії, що є значною допомогою з боку Європейського Союзу. Однак, за словами експерта, існує перешкода.



"Тобто граничні ціни, які зараз не дають повністю і не будуть давати повністю взимку використовувати ці переваги імпорту", - наголосив Омельченко.



Експерт зазначив, що прайс-кепи в Україні не відповідають європейській моделі.



"Може виникнути ситуація, коли через це штучне обмеження ціни, у нас в Україні, коли буде дефіцит електричної енергії, ми не зможемо її закупити, оскільки в Європейському Союзі вона буде вартувати дорожче", - пояснив він.



Також він підкреслив, що без зміни прайс-кепів Україна може бути вимушена переходити в режим погодинних відключень, маючи можливості імпорту.



Раніше голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв також заявив, що граничні ціни на ринку електроенергії (прайс-кепи) можуть стати серйозними перешкодами при імпорті електроенергії з Європи.