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Штрафы за незаконный вылов рыбы в Украине подняли в десятки раз

Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров Украины существенно поднял таксы за незаконный вылов рыбы. А за вылов раков штраф вообще увеличен в 130 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия.

Сообщается, что Кабинет министров внес изменения в постановление об утверждении такс для исчисления размера вреда, нанесенного в результате незаконного вылова водных биоресурсов. Необходимость повышения штрафов обусловлена тем, что в последний раз таксы за незаконный вылов рыбы пересматривались почти 10 лет назад.

Таким образом, теперь за незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, карася серебристого - в 93 раза, окуня - в 186 раз.

Размер такс за незаконный вылов целого ряда видов рыб и других водных биоресурсов повышен:

  • карася серебристого в 93 раза (с 17 до 1581 гривны)
  • окуня в 186 раз (с 17 до 3162 гривен)
  • красноперки в 23 раза (с 68 до 1564 гривен)
  • линя в 13,4 раза (с 119 до 1598 гривен)
  • леща в 9,7 раз (с 170 до 1649 гривен)
  • густеры в 46 раз (с 34 до 1564 гривен)
  • щуки в (204) 10,2 раза (с 340 до 3468 гривен)
  • судака в 7 раз (с 510 до 3587 гривен)
  • сома в 12 раз (с 425 до 5117 гривен)
  • раков в 130 раз (с 25,5 до 3332 гривен)
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Кабинет Министров Украины