Штрафы за незаконный вылов рыбы в Украине подняли в десятки раз

Кабинет министров Украины существенно поднял таксы за незаконный вылов рыбы. А за вылов раков штраф вообще увеличен в 130 раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия.
Сообщается, что Кабинет министров внес изменения в постановление об утверждении такс для исчисления размера вреда, нанесенного в результате незаконного вылова водных биоресурсов. Необходимость повышения штрафов обусловлена тем, что в последний раз таксы за незаконный вылов рыбы пересматривались почти 10 лет назад.
Таким образом, теперь за незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, карася серебристого - в 93 раза, окуня - в 186 раз.
Размер такс за незаконный вылов целого ряда видов рыб и других водных биоресурсов повышен: