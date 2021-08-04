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Штрафы за нарушение оборота ГМО-продукции в Украине планируют поднять в 100 раз

Автор: Александр Белоус

Министерство экономики подготовило два законопроекта: о государственном регулировании генно-инженерной деятельности и об усилении ответственности в сфере обращения с генетически модифицированными организмами. Документы планируется утвердить на заседании правительства 4 августа и передать в Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания правительства 4 августа.

Первым документом планируется разграничить полномочия органов государственной власти в области обращения с ГМО; усовершенствовать систему оценки рисков ГМО о возможном влиянии на здоровье человека и окружающей природной среды; внедрить европейские механизмы государственной регистрации ГМО; усовершенствовать требования к маркировке ГМ-продукции и ввести правила по ее прослеживаемости.

Вторым законопроектом предлагается усилить ответственность за обращение с ГМО.

В частности, планируется установить, что невыполнение обращения с генетически модифицированными организмами влечет за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 7000 до 1000. (Сейчас штрафы составляют от 5 до 8 минимумов для граждан и от 7 до 10 для должностных лиц).

Необлагаемый минимум составляет 17 гривен. Таким образом, максимальный штраф составит 17 тысяч гривен

Кроме того, планируется установить, что размещение на рынке генетически модифицированной продукции с нарушением требований законодательства влечет за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 200 до 400 минимумов.

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Кабинет Министров Украины