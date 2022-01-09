Штрафы для ФОПов без кассовых аппаратов могут отсрочить

"Я уже предложил соответствующую поправку, думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы уменьшить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО (регистраторы расчетных аппаратов) до 1 февраля 2022", - сказал он.

С 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп должны применять регистраторы расчетных операций (РРО). Для ФОПов первой группы применение РРО не является обязательным.

В связи с вступлением закона в силу предприниматели массово начали проводить операции купли-продажи через кассовые аппараты. В результате частный сервис программного РРО Checkbox начал сообщать о массовых сбоях.