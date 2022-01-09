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Штрафы для ФОПов без кассовых аппаратов могут отсрочить

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Украина, Воскресенье 09 января 2022 14:27
Штрафы для ФОПов без кассовых аппаратов могут отсрочить Фото: председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Верховная рада Украины может на месяц отстрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов. Такие изменения в законодательство предлагает председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эспрессо TV".

"Я уже предложил соответствующую поправку, думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы уменьшить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО (регистраторы расчетных аппаратов) до 1 февраля 2022", - сказал он.

С 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп должны применять регистраторы расчетных операций (РРО). Для ФОПов первой группы применение РРО не является обязательным.

В связи с вступлением закона в силу предприниматели массово начали проводить операции купли-продажи через кассовые аппараты. В результате частный сервис программного РРО Checkbox начал сообщать о массовых сбоях.

Напомним, Кабинет министров освободил предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций. Это связано с неравномерным покрытием мобильным интернетом в селах.

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