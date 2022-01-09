Штрафи для ФОПів без касових апаратів можуть відстрочити

Верховна рада України може на місяць відстрочити штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів. Такі зміни до законодавства пропонує голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на " Еспресо TV ".

"Я вже запропонував відповідну поправку, думаю, що ми її проголосуємо досить швидко, щоб зменшити або скасувати штрафи для тих, хто зареєструє РРО (реєстратори розрахункових апаратів) до 1 лютого 2022 року", - сказав він.

З 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Для ФОП першої групи застосування РРО не є обов'язковим.

У зв'язку з набуттям чинності законом підприємці масово почали проводити операції купівлі-продажу через касові апарати. В результаті приватний сервіс програмного РРО Checkbox почав повідомляти про масові збої.