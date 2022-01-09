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Штрафи для ФОПів без касових апаратів можуть відстрочити

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Україна, Неділя 09 січня 2022 14:27
Штрафи для ФОПів без касових апаратів можуть відстрочити Фото: голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Верховна рада України може на місяць відстрочити штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів. Такі зміни до законодавства пропонує голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Еспресо TV".

"Я вже запропонував відповідну поправку, думаю, що ми її проголосуємо досить швидко, щоб зменшити або скасувати штрафи для тих, хто зареєструє РРО (реєстратори розрахункових апаратів) до 1 лютого 2022 року", - сказав він.

З 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Для ФОП першої групи застосування РРО не є обов'язковим.

У зв'язку з набуттям чинності законом підприємці масово почали проводити операції купівлі-продажу через касові апарати. В результаті приватний сервіс програмного РРО Checkbox почав повідомляти про масові збої.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю у сільській місцевості, від обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій. Це пов'язано із нерівномірним покриттям мобільним інтернетом у селах.

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