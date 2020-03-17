Штрафы или до 8 лет тюрьмы: что грозит украинцам за несоблюдение карантина

Украинцев будут наказывать за несоблюдение карантина
Верховная рада для предотвращения вспышки коронавируса в Украине приняла новый закон. РБК-Украина разбиралось, что грозит за нарушение его положений.
Нарушение карантина, а также санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, которые предусмотрены законом "О защите населения от инфекционных болезней" и другими актами, влечет следующие штрафы:
Нарушение правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых отравлений, наказывается:
Те же действия, но с гибелью людей или другими тяжкими последствиями, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Напомним, сегодня Верховная рада без обсуждения приняла закон о борьбе с коронавирусом.