Штрафи на залізниці. За які порушення пасажири поїздів ризикують "влетіти" на гроші

Читайте також про те, як знайти квитки на "Укрзалізницю", якщо їх нема на потрібну дату.

Раніше ми писали про те, що не можна перевозити пасажирам в "УЗ".

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