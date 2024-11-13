Штрафи за забуті документи: скільки коштує поїздка без прав

Час від часу кожен з нас стикається із ситуаціями, коли щось важливе залишається вдома - телефон, ключі або водійські документи. Але що робити, якщо під час такої забудькуватості зупиняє поліція?

З чим можуть зіткнутися водії в таких випадках та які покарання передбачені - в матеріалі РБК-Україна.

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Штрафи за відсутність документів

Забуття водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу чи страхового поліса може призвести до неприємностей на дорозі. Якщо водій не має при собі документів, відповідно до статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, його можуть оштрафувати на 425 гривень.

Проте, якщо людина ніколи не мала права на керування, штраф зростає до 3400 гривень. У випадку, коли за кермом знаходиться водій, якого раніше позбавили прав, сума стягнення збільшується ще більше - до 20400 гривень.

Крім того, поліс ОСАЦВ (обов’язкове страхування) є важливим документом, який необхідно мати. Щоб стимулювати водіїв оформлювати автоцивілку, за відсутність або прострочення поліса передбачено штраф у розмірі 425 гривень. Якщо штраф не буде сплачений протягом 15 днів, його сума подвоїться до 850 гривень.

Якщо документи забули вдома

Уявімо ситуацію, коли водій вирушив у дорогу, а документи залишилися вдома. Якщо поліцейський зупиняє водія та вимагає показати документи, виникає проблема: документів немає. У такому випадку водій має дві опції: або терміново організувати доставку документів, або спробувати пояснити ситуацію поліцейському, надавши свої дані для перевірки в базі.

У разі штрафу поліцейський може також заблокувати подальший рух транспорту або навіть евакуювати машину на штрафний майданчик, що створює додаткові витрати і незручності.

Якщо документи відсутні взагалі

Інша ситуація, коли водій взагалі не має водійського посвідчення: воно може бути загублене, викрадене, або ж особу було позбавлено права на керування. В такому випадку рекомендується негайно звернутися до сервісного центру МВС для відновлення посвідчення або повідомити про викрадення в поліцію.

Якщо особа свідомо сідає за кермо без прав, штраф становитиме 3400 гривень, і транспортний засіб може бути евакуйовано.

Як уникнути проблем на дорозі?

Щоб уникнути неприємних ситуацій, водіям рекомендується завжди мати при собі необхідні документи. Якщо ж ситуація непередбачувана, головне - залишатися спокійним та звернутися за допомогою до рідних чи друзів для оперативного привезення документів.

Перед кожною поїздкою важливо переконатися, що всі документи у вас із собою. Це не тільки полегшить життя, а й убереже від штрафів та неприємностей на дорозі.