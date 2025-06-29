Штрафи від 135 до 700 євро: у Франції ввели жорсткі обмеження заради благополуччя дітей

У Франції запровадили нові жорсткі обмеження, які з неділі, 29 червня, мають змінити звичний спосіб життя на пляжах і в парках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Тhe Guardian .

У Франції стартував новий етап боротьби з курінням в межах масштабної кампанії зі створення "покоління без тютюну" до 2032 року.

Головна мета нових правил - захистити дітей від шкідливого впливу пасивного куріння, особливо під час шкільних канікул, які починаються вже наступного тижня.

Уряд вже анонсував встановлення спеціальних знаків, які позначатимуть зони, де куріння заборонено.

Де заборонено курити

Тепер курити заборонено не лише в закритих приміщеннях, а й у багатьох відкритих громадських просторах. Заборона поширюється на пляжі, де раніше куріння було поширеною звичкою, а також на території парків і біля зупинок громадського транспорту.

Крім того, заборонено куріння в радіусі 10 метрів від шкіл, бібліотек, басейнів та інших місць, де часто перебувають діти.

Причини нових обмежень

Французькі медики наголошують, що пасивне куріння є однією з головних причин захворювань дихальних шляхів та серцево-судинних хвороб. Щороку в країні від наслідків тютюнового диму помирають тисячі людей, а економічні втрати від лікування і втрати працездатності сягають сотень мільярдів євро.

Винятки

Заборона не стосується терас барів і ресторанів, що викликало критику серед деяких антитютюнових активістів. Вони вважають, що куріння на терасах також небезпечне для дітей, адже багато сімей відпочивають там разом.

Також не заборонено куріння електронних сигарет, що також викликає занепокоєння у медиків і активістів.

Штрафи і реакція суспільства

Порушників очікують штрафи від 135 до 700 євро.