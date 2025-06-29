Штрафы от 135 до 700 евро: во Франции ввели жесткие ограничения ради благополучия детей

Во Франции ввели новые жесткие ограничения, которые с воскресенья, 29 июня, должны изменить привычный образ жизни на пляжах и в парках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Тһе Guardian .

Во Франции стартовал новый этап борьбы с курением в рамках масштабной кампании по созданию "поколения без табака" до 2032 года.

Главная цель новых правил - защитить детей от вредного воздействия пассивного курения, особенно во время школьных каникул, которые начинаются уже на следующей неделе.

Правительство уже анонсировало установление специальных знаков, которые будут обозначать зоны, где курение запрещено.

Где запрещено курить

Теперь курить запрещено не только в закрытых помещениях, но и во многих открытых общественных пространствах. Запрет распространяется на пляжи, где раньше курение было распространенной привычкой, а также на территории парков и возле остановок общественного транспорта.

Кроме того, запрещено курение в радиусе 10 метров от школ, библиотек, бассейнов и других мест, где часто находятся дети.

Причины новых ограничений

Французские медики отмечают, что пассивное курение является одной из главных причин заболеваний дыхательных путей и сердечно-сосудистых болезней. Ежегодно в стране от последствий табачного дыма умирают тысячи людей, а экономические потери от лечения и потери трудоспособности достигают сотен миллиардов евро.

Исключения

Запрет не касается террас баров и ресторанов, что вызвало критику среди некоторых антитабачных активистов. Они считают, что курение на террасах также опасно для детей, ведь многие семьи отдыхают там вместе.

Также не запрещено курение электронных сигарет, что также вызывает беспокойство у медиков и активистов.

Штрафы и реакция общества

Нарушителей ожидают штрафы от 135 до 700 евро.