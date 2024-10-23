Водіям на замітку: за які номерні знаки можуть виписати штраф

Це також стосується випадків, коли використовуються номери, які не відповідають установленим нормам, а саме:

Перевернуті номерні знаки;

Закриті різними предметами (навіть прозорими), коли напис повністю або частково не ідентифікується;

Забруднені номери, які не дозволяють розпізнати їх з відстані 20 метрів;

Не підсвічені номери;

Встановлені не в належному місці.

Якщо водій навмисно намагається приховати цифри на номері, такі дії також призведуть до штрафу. У пояснювальній записці до законопроекту підкреслюється, що деякі водії використовують різні підручні матеріали, щоб замаскувати номери. За таке порушення штраф становить 2250 грн.

Якщо порушення відбувається повторно, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення штраф зростає до 5100 грн, і водія можуть позбавити права керування автомобілем на термін від 3 до 6 місяців.

Важливо зазначити, що на автомобілі повинно бути два номерні знаки, як це прописано в законі. Якщо хоча б один зі знаків відсутній, штраф все одно накладається на водія.

Рух без номерів класифікується як використання підроблених або чужих номерних знаків, що може призвести до додаткового вилучення автомобіля для з'ясування обставин.