Штрафи за порушення ПДР. Як дізнатися за номером авто: сайти і додатки

Щоб перевірити, чи є штраф за порушення ПДР, потрібно знати номер автомобіля та особисті дані власника. Оскільки штрафи з камер автоматичної фіксації приходять саме власнику, навіть якщо за кермом був інший водій.

Сервіс перевірки адміністративних порушень МВС

На базі сайту Міністерства внутрішніх справ України працює сервіс перевірки адміністративних порушень (у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі).

Щоб перевірити, чи є штраф, потрібно заповнити два поля: номер транспортного засобу та документ. У другому достатньо вказати серію та номер паспорта, серію та номер водійського посвідчення або серію та номер техпаспорта.

Сервіс доступний за посиланням.

Фото: сервіс перевірки адмінпорушень (скриншот сайту bdr.mvs.gov.ua)

Якщо штраф є, то після запиту відобразиться, який пункт правил було порушено і скільки потрібно заплатити. Перевага цього сервісу в тому, що на ньому розміщують фото з камер спостереження, щоб переконатися в тому, що це була саме ваша машина. Послуга безкоштовна.

Також тут можна ознайомитися з картою камер автоматичної фіксації на дорогах України.

Сервіс "Штрафи ПДР"

Це мобільний застосунок МВС, який можна встановити на смартфони під управлінням операційних систем iOS і Android (завантажити з AppStore або Google Play).

У ньому можна перевірити, чи були постанови про штрафи і налаштувати повідомлення про нові. Застосунок дає можливість переглянути відеозаписи з порушенням і пропонує відразу перейти на сторінку оплати.

Фото: (сторінка програми у Google Play)

Зазначимо, у застосунку "Штрафи ПДР" також є офіційний чат-бот у Telegram.

У ньому можна додати авто для відстеження штрафів, оплачувати їх зі знижкою 10%, підписатися на повідомлення про нові штрафи, а також отримати допомогу, якщо є запитання. Якщо ви активний користувач Telegram, то це зручна альтернатива застосунку.

Головний Сервісний центр МВС

На цьому ресурсі можна зареєструвати електронний кабінет водія. Реєстрація проста - за допомогою електронного підпису, BankID або через MobileID для абонентів Kyivstar, Vodafone і Lifecell.

Фото: штрафи в е-кабінеті водія (e-driver.mvs.gov.ua)

Після цього в е-кабінеті з'явиться доступ до перевірки наявності штрафів, автомобіля за його VIN-кодом та інше. Також можна отримати інформацію про свої права та записатися в електронну чергу до фізичних сервісних центрів МВС.

Додаток "Дія"

Простий і зручний державний сервіс. Для перевірки потрібно перейти в розділ "Сервіси" - "Водієві" - "Штрафи ПДР". Система автоматично підтягне інформацію про те, чи є неоплачені штрафи. Також можна обрати зручний спосіб оплати.

Фото: оплата штрафів через "Дію" (facebook.com/diia.gov.ua)

Якщо ви активно користуєтеся додатком, повідомлення про штраф прийде автоматично. Важливо перевірити, чи відображається водійське посвідчення. Якщо ні, то потрібно оновити "Дію".

Додатки банків

Схожим чином можна перевірити наявність штрафів у банківських додатках, наприклад, "Приват24" і "Монобанк".

Наприклад, у "Приват24" слід перейти на вкладку "Сервіси" - "Авто" - "Штрафи та порушення". Тут відображаються штрафи за порушення ПДР і паркування. Також можна шукати за своїм ідентифікаційним кодом, номером постанови або серії, номером техпаспорта та номерним знаком.

Оплата штрафу

Кожен сервіс пропонує одразу провести оплату. Наприклад, у застосунках "Приват24" і "Монобанк" можна оплатити штраф і отримати квитанцію.

Якщо оплата проводиться протягом 10 днів, то можна розраховувати на знижку 50% від встановленої суми. Але якщо затягнути і пропустити стандартний термін у 30 днів, то штраф збільшиться вдвічі.

А далі, якщо оплата ігнорується, за справу береться виконавча служба. Її представник може з'явитися за місцем прописки порушника, описати майно, накласти арешт на житло, автомобіль або частину заробітної плати. Крім того, може дійти до заборони на виїзд з України.