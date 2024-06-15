ua en ru
Сб, 15 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Штрафи за порушення. Чи можна курити в під'їзді та інших публічних місцях: повний список

Україна, Субота 15 червня 2024 19:20
UA EN RU
Штрафи за порушення. Чи можна курити в під'їзді та інших публічних місцях: повний список Фото: Продаж цигарок в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

В Україні заборонене куріння в громадських місцях. За порушення передбачені штрафи. Але як визначити, чи є те чи інше місце громадським? Чи можуть штрафувати за куріння, наприклад, в парках, в під'їздах?

РБК-Україна розповідає, що треба знати українцям про штрафи за куріння і де це точно забороняється.

Як визначити, чи це громадське місце

Закон в контексті заборони куріння визначає поняття "громадське місце". Ним вважається частина або частини будь-якої з будівель, споруд, які доступні чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.

Виходить, загалом вулиця, парки та пляжі не є громадськими місцями, і там не мають штрафувати за куріння. В той же час закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати заборонені для куріння місця у межах відповідної громади.

Де точно заборонено курити

Відповідно до українського законодавства, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, електронних сигарет, систем нагрівання тютюну, кальянів у наступних місцях:

  1. у ліфтах і таксофонах;
  2. у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
  3. у приміщеннях та на території навчальних закладів;
  4. у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  5. у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
  6. у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
  7. у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
  8. у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
  9. у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
  10. у приміщеннях гуртожитків;
  11. на дитячих майданчиках;
  12. у місцях загального користування житлових будинків;
  13. у підземних переходах;
  14. у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
  15. на вокзалах та станціях;
  16. на зупинках громадського транспорту.

Які штрафи за куріння в недозволених місцях

Де курити дозволено. Можна курити у приміщеннях приватної власності – у квартирах. Балкон є частиною квартири, тому курити на балконі також можна. Але при цьому треба дотримуватись принципів добросусідства – якщо вас просять не зловживати цим, варто йти на компроміс з оточучими.

Зверніть увагу. При цьому законодавство України вважає сходові майданчики, під’їзди та загальні балкони у під’їздах громадським простором. Тому курити там заборонено.

За куріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.

Нагадаємо, в Україні передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність за самовільне зайняття чужої земельної ділянки. Втім, штрафи за це в рамках адмінвідповідальності не дуже високі.

Ми писали, скільки доведеться заплатити тим, хто незаконно зайняв чужу земельну ділянку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Штрафи Паління
NEWS
У Швейцарії обговорюватимуть, як залучити РФ до пошуку справедливого миру в Україні, - Амхерд
У Швейцарії обговорюватимуть, як залучити РФ до пошуку справедливого миру в Україні, - Амхерд
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку