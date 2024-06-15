Штрафи за порушення. Чи можна курити в під'їзді та інших публічних місцях: повний список
В Україні заборонене куріння в громадських місцях. За порушення передбачені штрафи. Але як визначити, чи є те чи інше місце громадським? Чи можуть штрафувати за куріння, наприклад, в парках, в під'їздах?
РБК-Україна розповідає, що треба знати українцям про штрафи за куріння і де це точно забороняється.
Як визначити, чи це громадське місце
Закон в контексті заборони куріння визначає поняття "громадське місце". Ним вважається частина або частини будь-якої з будівель, споруд, які доступні чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.
Виходить, загалом вулиця, парки та пляжі не є громадськими місцями, і там не мають штрафувати за куріння. В той же час закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати заборонені для куріння місця у межах відповідної громади.
Де точно заборонено курити
Відповідно до українського законодавства, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, електронних сигарет, систем нагрівання тютюну, кальянів у наступних місцях:
- у ліфтах і таксофонах;
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів;
- у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
- у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
- у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
- у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
- у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
- у приміщеннях гуртожитків;
- на дитячих майданчиках;
- у місцях загального користування житлових будинків;
- у підземних переходах;
- у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
- на вокзалах та станціях;
- на зупинках громадського транспорту.
Які штрафи за куріння в недозволених місцях
Де курити дозволено. Можна курити у приміщеннях приватної власності – у квартирах. Балкон є частиною квартири, тому курити на балконі також можна. Але при цьому треба дотримуватись принципів добросусідства – якщо вас просять не зловживати цим, варто йти на компроміс з оточучими.
Зверніть увагу. При цьому законодавство України вважає сходові майданчики, під’їзди та загальні балкони у під’їздах громадським простором. Тому курити там заборонено.
За куріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.
Нагадаємо, в Україні передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність за самовільне зайняття чужої земельної ділянки. Втім, штрафи за це в рамках адмінвідповідальності не дуже високі.
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