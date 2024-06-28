Штрафи за номерні знаки. 6 випадків, коли водії ризикують "влетіти" на гроші

Водії можуть отримати штраф не лише за порушення правил дорожнього руху, а й за неналежне використання автомобільних номерних знаків.

РБК-Україна розпитало юриста Ігоря Тетерю, у якому випадку можуть виписати штраф за номерні знаки і скільки доведеться заплати водію.

Який штраф можуть виписати за номерні знаки

"Штраф за неналежне використання номерних знаків в автомобілі, зокрема шляхом наклеєння наліпок на них, до жовтня 2022 року був передбачений ч. 6 ст. 121 КУпАП та становив 850 грн. В жовтні 2022 року Верховною Радою прийнято закон, яким таке правопорушення виділено в окрему статтю та збільшено штраф за такі дії до 1 190 грн", - говорить юрист.

Вказаний штраф зараз передбачений ч. 1 ст. 121-3 КУпАП, який застосовується у разі:

керування або експлуатації транспортного засобу без номерного знака

з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам

з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, перевернутим чи неосвітленим, закритим іншими предметами (в тому числі прозорими)

з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію

забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів

також при вчиненні інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака

"Пропонуючи такі зміни, законодавець пояснив, що останнім часом спостерігається негативна тенденція керування водіями транспортними засобами із навмисним маскуванням або приховуванням номерних знаків. Так розповсюдженим є покриття номерних знаків світловідбивними плівками, лаками, прозорими наліпками, що закривають один або декілька символів номерного знаку", - каже Тетеря.

Він додає, що в інтернеті можна купити різноманітні засоби, що підміняють у русі номерні знаки (так звані перевертні) або створюють ефект "випадкового" закриття символів керованими муляжами листків.

Як часто виписують штрафи за номерні знаки

"Штрафи за покриття номерних знаків наліпками накладаються на водіїв досить часто. Відбувається це на місці зупинки транспортного засобу працівниками поліції. Своєю чергою оштрафовані водії нерідко оскаржують такі штрафи до суду. В реєстрі судових рішень є досить багато рішень судів, прийнятих за результатами перегляду штрафів", - говорить експерт.

Наприклад, Ленінський районний суд Харкова розглядаючи справу №642/1997/24, своїм рішенням від 27 травня 2024 року залишив в силі штраф накладений на водія, який керував транспортним засобом, номерний знак якого був закритий наклеєною ліпкою стрічкою чорного кольору, чим було змінено літеру "І" у номерному знаку на літеру "Т".

У справі № 758/473/23 Подільський районний суд Києва своїм рішенням від 12 липня 2023 року визнав законним штраф накладений за те, що на номерний знак автомобіля було нанесено плівку, яка під певним кутом спотворює відображення номерного знаку, тобто ускладнює його ідентифікацію.

"Слід мати на увазі, що нерідко в таких справах суди стають на сторону водіїв, оскільки працівники поліції не фіксують факт знаходження наліпки на номерному знаку належним чином, що зумовлює відсутність належних та допустимих доказів вчинення правопорушення", - говорить Тетеря.

Наприклад у справі № 522/1399/23, яку переглядав П`ятий апеляційний адміністративний суд, на водія було накладено штраф за наліпки на номерному знаку, які не дозволяли зчитувати його навіть з відстані 2 метрів. Даний факт підтверджувався фотознімком. Однак суд визнав, що постанова поліції не містить відомостей про технічний засіб, яким здійснено таке фото. Відповідно не можливо було встановити дату, час та місце фотофіксації. Тож водія не оштрафували.