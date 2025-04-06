Штрафи за якість газу гальмують відновлення видобутку, - експерт
Через руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів газовидобувні компанії не можуть дотримуватися стандартних показників якості газу. У таких умовах необхідно знайти компромісне рішення щодо вимог до фізико-хімічних характеристик палива та штрафних санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Асоціації газовидобувних компаній України Артема Петренка.
За його словами, чинні нормативи якості газу були закладені ще у 2015–2016 роках і ґрунтувалися на контрактах із «Газпромом».
"Насправді діюче законодавство, воно ще схвалено було в 2015-2016 році, це були ті норми, які були фактично прописані в контракті з "Газпромом", то це загальні показники російського газу, який транспортувався в Європу", - зазначив Петренко.
Внаслідок атак на об'єкти газовидобувної інфраструктури низка компаній втратила можливість відповідати встановленим параметрам якості.
"Простою мовою - компанії інвестували в об'єкти, інвестували в родовища, інвестували в об'єкти десятки мільйонів доларів для того, щоб вони відповідали показникам якості, а через російські атаки вони фізично перестали мати можливість відповідати", - пояснив Петренко.
Асоціація газовидобувних компаній звернулася до НКРЕКП і Міністерства енергетики і вони розглядають можливість перегляду вимог до якості газу з урахуванням нових реалій.
"Ми звернулися до регулятора і звернулися до Міністерства енергетики, щоб на період відновлення все ж таки в таких форс-мажорних умовах, щоб компанії без вини не відповідали за ці зобов'язання, і знайти певний компромісний механізм для того, щоб компанії в таких ситуаціях не сплачували ті штрафи, які вони зараз змушені сплачувати, і щоб ці кошти могли бути вкладені саме у відновлення безпосередніх об'єктів", - підсумував він.
Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко також заявив, що в нинішніх умовах штрафи за невідповідність якості газу лише погіршують фінансове становище газовидобувних компаній та ускладнює процес відновлення після ударів російських ракет та дронів.
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