Штрафи для ФОПів. Коли і за що можуть покарати підприємців

За несвоєчасну сплату єдиного податку і подачу декларації за попередній рік із запізненням ФОПам загрожують штрафи.
РБК-Україна із посиланням на публікацію Бачинські і партнери розповідає, скільки доведеться заплатити за такі порушення.
ФОПи повинні звітувати за попередній рік. І та ІІ групи мали подавати декларації до 29 лютого 2024 р. за весь 2023 рік., ІІІ група (3%, 5%) до 9 лютого 2024 р. за 4 квартал 2023 рік накопичувальним підсумком.
ФОПи можуть уникнути штрафів за невчасну подачу декларацій під час дії воєнного стану. Для цього потрібно підтвердити неможливість виконання обов’язку з подання звітності.
Уникнути відповідальності ФОПи можуть, якщо податковий обов’язок (подання звітності чи сплати податків) був не виконаний через форс-мажор. Але цей факт потрібно довести. Якщо ФОП не платить ЄП тільки через те, що в нього нема грошей на рахунку, то це не вважається форс-мажором.
Податковий кодекс України передбачає покарання за несвоєчасне подання звітності у вигляді накладання штрафу у розмірі 340 грн (за кожне таке неподання або несвоєчасне подання).
Повторне порушення протягом року передбачає штраф у розмірі 1 020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Відповідно, якщо ФОП подав із запізненням всі три декларації з ЄП в один день (до того часу, як наклали протягом року штраф згідно з п. 120.1 ПКУ), він буде змушений сплатити штраф у розмірі 1020 грн (340 грн х 3).
За несвоєчасну сплату єдиного податку ФОП загрожує штраф розмірі:
При цьому, навіть під час дії воєнного стану ФОПи мають платити ЄСВ. Інакше на них можуть накласти адміністративний штраф за ст. 1651 КпАП у розмірі від 680 до 1360 грн.
Додамо також, що за ведення підприємницької діяльності без оформлення ФОП передбачено покарання від 1 000 до 2 000 неоподаткованих мінімумів громадян (17 000 - 34 000 грн) з конфіскацією виготовленої продукції, сировини і грошей. Якщо ж доходи від незаконної діяльності перевищували 17 000 грн, то сума штрафу складає від 2 000 до 5 000 неоподаткованих мінімумів громадян - до 85 000 грн.
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