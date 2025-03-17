Штраф і навіть в'язниця? Як можуть покарати за погрози в інтернеті

Погрози в інтернеті можуть мати як адміністративні, так і кримінальні наслідки. Якщо є реальна загроза життю чи здоров’ю, потерпілому слід звернутися до поліції.

РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка про те, як можуть покарати за погрози в інтернеті.

Що робити, якщо вам погрожують

"Особа, яка вважає, що висловлювання на її адресу в інтернеті загрожують її життю або здоров’ю, повинна звернутися до органу Національної поліції для запобігання вчиненню щодо неї подальших протиправних дій та притягнення винних осіб до встановленої законом адміністративної або кримінальної відповідальності", - каже Буліменко.

Щоб підтвердити факт погроз, потрібно буде надати доступ до переписки чи коментарів.

Яка відповідальність за погрози в інтернеті

Погрози й лайка в інтернеті можуть бути кваліфіковані за певних обставин як дрібне хуліганство та інкримінувати за них ст. 173 Кодексу України адміністративного правопорушення.

"Вона передбачає штраф від 51 до 119 гривень або громадські роботи на строк від 40-60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на 5-15 діб", - пояснює юрист.

Коли може загрожувати кримінальна відповідальність

Погроза вбивством може тягнути за србою кримінальну відповідальність за ст. 129 Кримінального кодексу України. Але потерпілий має мати реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози.

"За такі дії передбачено пробаційний нагляд на строк до 2 років або обмеження волі на той самий строк. Те саме діяння, вчинене членом організованої групи або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років", - каже Буліменко.

Якщо погрози в інтернеті супроводжуються діями, спрямованими на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або спрямовані на образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, такі дії можуть мати наслідком кримінальну відповідальність за ст. 161 Кримінального кодексу України у вигляді:

штрафу в розмірі від 3 400 до 8 500 гривень;

або обмеження волі на строк до 5 років;

або позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого;

ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, караються штрафом від 8 500 до 17 000 гривень або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

"Якщо погрози в інтернеті довели людину до самогубства, дії винної особи можуть бути кваліфіковані за ст. 120 Кримінального кодексу України, за що передбачена кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк", - наголошує юрист.

У випадку вчинення таких дій щодо особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо двох або більше осіб, карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Якщо такі дії вчили проти неповнолітнього, тоді порушника карають позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.