Штраф чи позбавлення волі. Чим загрожує втручання в роботу газового лічильника
Втручатися в роботу газового лічильника суворо заборонено. У разі виявлення неточностей в роботі приладу або зовнішніх пошкоджень, споживач зобов’язаний буде відшкодувати збитки та сплатити за нараховані обсяги спожитого газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Волинської філії "Газмережі".
Задля зменшення суми за послуги газорозподільної компанії у платіжках, українці "змотують" покази відлікового механізму. Проте, такі дії несуть за собою кримінальну відповідальність. Зокрема, штраф у сумі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або навіть позбавлення волі терміном до 3 років.
До того ж, втручання в роботу газового лічильника може призвести до: витоків газу, внаслідок чого може виникнути пожежа; виходу з ладу приладу та заміни його на інший. У такому разі, споживач зобов’язаний буде відшкодувати вартість нового лічильника, проведення експертизи та робіт з демонтажу/монтажу приладу. Окрім того, у разі виявлення факту втручання в роботу приладу, споживач буде відключений від газопостачання до усунення порушення та сплати всіх штрафів.
Правила користування
Щоб уникнути штрафів та пожежі, українцям слід дотримуватися таких правил:
- Не втручатися в роботу газового лічильника;
- При виявленні ушкоджень на приладі викликати спеціалістів;
- Якщо пахне газом чи газовий прилад некоректно працює необхідно звернутися до аварійної служби за номером телефону 104.
Читайте також про несанкціоноване втручання в роботу газорозподільної системи. Порушеннями, що пов'язані з несанкціонованим втручанням в роботу газорозподільної системи, є: пошкодження пломб, пошкодження лічильника газу, наявність ознак несанкціонованого втручання в роботу газового лічильника та несанкціоноване підключення газових приладів.