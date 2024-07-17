Штраф до 80 тисяч. За яке порушення роботодавцям загрожує покарання

Зміст

Основне про дискримінацію на робочому місці

В Україні будь-яка дискримінація на робочому місці заборонена Кодексом законів про працю (КЗпП).

У статті 2 "Рівність трудових прав громадян України, недопущення дискримінації у сфері праці" зазначається, що під заборону підпадає будь-яка дискримінація:

порушення принципу рівності прав і можливостей

пряме або непряме обмеження прав працівників

Уточнюється, що на обмеження прав працівників не можуть впливати:

раса чи колір шкіри

політичні, релігійні та інші переконань

стать

гендерна ідентичність, сексуальна орієнтація

етнічне, соціальне та іноземне походження

вік

стан здоров'я, інвалідність

підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД

сімейний та майновий стан, сімейні обов'язки

місце проживання

членство у професійній спілці чи іншому громадському об'єднанні

участь у страйку

звернення або намір звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав

повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (інших порушень закону "Про запобігання корупції"), а також сприяння особі у здійсненні такого повідомлення

мовні або інші ознаки, не пов'язані з характером роботи або умовами її виконання

Дискримінація за статтю: які штрафи загрожують роботодавцям

За словами Перепельченка, дискримінація за статтю на робочому місці є серйозним порушенням.

"Тому кожен працівник має знати свої права та куди звертатися за допомогою", - зауважив він.

Юрист пояснив, що під час воєнного стану, коли багато чоловіків - на фронті, жінки все частіше обіймають посади, які традиційно вважалися чоловічими.

"Це ще раз підкреслює важливість однакового ставлення до всіх працівників незалежно від статі", - додав він.

Експерт наголосив, що державою також передбачені штрафи для роботодавців за дискримінацію у вакансіях.

"Тобто не можна вказувати вік, стать або інші вимоги, які надають перевагу чоловікові/жінці тощо. Штраф сплачується у десятикратному розмірі мінімальної зарплатні", - пояснив Перепельченко.

Отже, у 2024 році розмір такого штрафу становить 80 000 гривень.

Що робити у випадку дискримінації за статтю

Якщо людина на роботі стикається з дискримінацією за статтю, захистити свої права вона може кількома способами.

Перш за все - звернутись до відділу кадрів або керівництва підприємства.

На думку юриста, варто почати саме з "внутрішнього розгляду ситуації".

"Можливо, питання можна вирішити безпосередньо з керівництвом", - зауважив він.

Інший спосіб - звернення до Державної служби України з питань праці.

"Цей орган здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю, включаючи питання дискримінації. Скаргу можна подати через офіційний сайт Держпраці або особисто", - пояснив адвокат.

Ще один варіант - звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Він також розглядає скарги на порушення прав людини, зокрема й щодо дискримінації.

Останньою інстанцією, яка може допомогти розв'язати питання щодо дискримінації, є суд.

"Особа має право подати позов до суду для захисту своїх прав і відшкодування моральної та матеріальної шкоди", - підсумував Перепельченко.