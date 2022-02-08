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Штраф 65000 гривен. Минздрав пригрозил наказывать за перевод медиков на полставки

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Киев, Вторник 08 февраля 2022 18:58
Штраф 65000 гривен. Минздрав пригрозил наказывать за перевод медиков на полставки Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пригрозил руководителям медучреждений штрафами за перевод медиков на полставки. За каждого такого работника с них будут взыскивать 65 000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Виктора Ляшко.

Как отметил министр, сегодня у него прошла встреча с исполняющим обязанности главы Государственной службы по вопросам труда Игорем Дегнерой. В ходе беседы обсуждались вопросы контроля за выплатой заработной платы медикам и их незаконный перевод на полставки.

"Если такой факт будет зафиксирован, то руководителю медучреждения грозит штраф 65 000 тысяч гривен за каждого такого работника", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее Офис президента Украины призвал медиков сообщать о фактах невыплаты повышенной заработной платы.

Отметим, в Украине с 1 января текущего года медикам подняли зарплату, в частности, врачи должны получать не менее 20 000 гривен в месяц.

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Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко
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