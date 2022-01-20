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Штормовой ветер и снегопад: прогноз погоды на сегодняшний день

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Киев, Четверг 20 января 2022 06:00
Штормовой ветер и снегопад: прогноз погоды на сегодняшний день Фото: в Украине сегодня похолодает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине похолодает и будет штормовой ветер. Температура воздуха ночью опустится до -16 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня ожидаются снегопады в западных и северных областях. В других регионах - без осадков. Температура воздуха составит:

  • на западе днем -1+2, а ночью-2-8,
  • на севере днем -2+4, а ночью -4-11,
  • на востоке днем -2-5, а ночью -10-16,
  • на юге днем +1+5, а ночью -3-10,
  • в центре днем +3-3, а ночью -3-10.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня снегопад. Температура воздуха днем составит +1+3, а ночью -3-5.

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