Штормовой ветер и снегопад: прогноз погоды на сегодняшний день
Фото: в Украине сегодня похолодает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Украине похолодает и будет штормовой ветер. Температура воздуха ночью опустится до -16 градусов мороза.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня ожидаются снегопады в западных и северных областях. В других регионах - без осадков. Температура воздуха составит:
- на западе днем -1+2, а ночью-2-8,
- на севере днем -2+4, а ночью -4-11,
- на востоке днем -2-5, а ночью -10-16,
- на юге днем +1+5, а ночью -3-10,
- в центре днем +3-3, а ночью -3-10.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня снегопад. Температура воздуха днем составит +1+3, а ночью -3-5.