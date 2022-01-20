Штормовой ветер и снегопад: прогноз погоды на сегодняшний день

Сегодня в Украине похолодает и будет штормовой ветер. Температура воздуха ночью опустится до -16 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Сегодня ожидаются снегопады в западных и северных областях. В других регионах - без осадков. Температура воздуха составит:

на западе днем -1+2, а ночью-2-8,

на севере днем -2+4, а ночью -4-11,

на востоке днем -2-5, а ночью -10-16,

на юге днем +1+5, а ночью -3-10,

в центре днем +3-3, а ночью -3-10.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня снегопад. Температура воздуха днем составит +1+3, а ночью -3-5.