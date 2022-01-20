Штормовий вітер та снігопад: прогноз погоди на сьогодн
Фото: в Україні сьогодні похолодає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні в Україні похолодає та буде штормовий вітер. Температура повітря вночі опуститься до -16 градусів морозу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні очікуються снігопади у західних та північних областях. В інших регіонах - без опадів. Температура повітря складе:
- на заході вдень -1+2, а вночі -2-8,
- на півночі вдень -2+4, а вночі -4-11,
- на сході вдень -2-5, а вночі -10-16,
- на півдні вдень +1+5, а вночі -3-10,
- у центрі вдень +3-3, а вночі -3-10.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні снігопад. Температура повітря вдень складе +1+3, а вночі -3-5.