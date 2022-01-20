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Штормовий вітер та снігопад: прогноз погоди на сьогодн

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Київ, Четвер 20 січня 2022 06:00
Штормовий вітер та снігопад: прогноз погоди на сьогодн Фото: в Україні сьогодні похолодає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україні похолодає та буде штормовий вітер. Температура повітря вночі опуститься до -16 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні очікуються снігопади у західних та північних областях. В інших регіонах - без опадів. Температура повітря складе:

  • на заході вдень -1+2, а вночі -2-8,
  • на півночі вдень -2+4, а вночі -4-11,
  • на сході вдень -2-5, а вночі -10-16,
  • на півдні вдень +1+5, а вночі -3-10,
  • у центрі вдень +3-3, а вночі -3-10.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні снігопад. Температура повітря вдень складе +1+3, а вночі -3-5.

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