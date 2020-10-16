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Штормовой ветер и дожди: в Украине резко ухудшится погода

Автор: РБК-Украина

В субботу, 17 октября, погода в Украине значительно ухудшится. Синоптики прогнозируют сильный ветер и дожди.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, завтра днем в центральных кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе ожидаются ливни. В Карпатах также прогнозируется дождь с мокрым снегом.

Также ожидается шквальный ветер до 15-10 метров за секунду.

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Кроме того, в Киеве и области днем прогнозируется сильный дождь и порывы ветра до 15-20 м / с.

Напомним, в ближайшие дни в стране ожидается снижение температуры, прогнозируют дожди. В воскресенье погода вновь будет без осадков.

Кроме того, в октябре средняя месячная температура ожидается в пределах 6-12 градусов тепла.

Добавим, что сегодня, 16 октября, на большей территории Украины ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться от +9 до +23 градусов.

Прогноз погоды
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