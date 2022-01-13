Штормовое предупреждение в Украине: в каких областях ожидать сильного ветра
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Сегодня, 13 января в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение. Шквальный ветер охватит западные регионы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"13 января днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Так, по информации синоптиков, сильный ветер ожидается в таких областях:
- Волынская,
- Ровенская,
- Львовская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая,
- Закарпатская.
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (meteo.gov.ua)
Напомним, в Украине сегодня на севере температура воздуха опустится до -19, однако на востоке и севере будет солнечно.