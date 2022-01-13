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Штормовое предупреждение в Украине: в каких областях ожидать сильного ветра

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Украина, Четверг 13 января 2022 09:43
Штормовое предупреждение в Украине: в каких областях ожидать сильного ветра Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 13 января в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение. Шквальный ветер охватит западные регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"13 января днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Так, по информации синоптиков, сильный ветер ожидается в таких областях:

  • Волынская,
  • Ровенская,
  • Львовская,
  • Тернопольская,
  • Хмельницкая,
  • Ивано-Франковская,
  • Черновицкая,
  • Закарпатская.

Штормовое предупреждение в Украине: в каких областях ожидать сильного ветра

Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (meteo.gov.ua)

Напомним, в Украине сегодня на севере температура воздуха опустится до -19, однако на востоке и севере будет солнечно.

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