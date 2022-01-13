Солнечно и сильные морозы до -19: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украине сегодня очень холодно (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня на севере температура воздуха опустится до -19. Впрочем на востоке и севере будет солнечно.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Снегопады сегодня будут в западных, северных и частично центральных областях. В других регионах будет солнечно.
Температура воздуха составит:
- на западе днем 0-5, а ночью-11-15,
- на севере днем -2-8, а ночью -17-19,
- на востоке днем -7-11, а ночью -13-16,
- на юге днем -1-5, а ночью -11-14.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня снег. Температура воздуха днем составит -1-3, а ночью -16-18.