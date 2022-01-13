Солнечно и сильные морозы до -19: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня на севере температура воздуха опустится до -19. Впрочем на востоке и севере будет солнечно.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Укргидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Снегопады сегодня будут в западных, северных и частично центральных областях. В других регионах будет солнечно.

Температура воздуха составит:

на западе днем 0-5, а ночью-11-15,

на севере днем -2-8, а ночью -17-19,

на востоке днем -7-11, а ночью -13-16,

на юге днем -1-5, а ночью -11-14.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня снег. Температура воздуха днем составит -1-3, а ночью -16-18.