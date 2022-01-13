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Солнечно и сильные морозы до -19: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Четверг 13 января 2022 06:00
Солнечно и сильные морозы до -19: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня очень холодно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня на севере температура воздуха опустится до -19. Впрочем на востоке и севере будет солнечно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Снегопады сегодня будут в западных, северных и частично центральных областях. В других регионах будет солнечно.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем 0-5, а ночью-11-15,
  • на севере днем -2-8, а ночью -17-19,
  • на востоке днем -7-11, а ночью -13-16,
  • на юге днем -1-5, а ночью -11-14.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня снег. Температура воздуха днем составит -1-3, а ночью -16-18.

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