Штормовое предупреждение: стало известно, где завтра будет ливень

Завтра грозы, ночью в западных, утром и днем ​​в северных и центральных областях значительные дожди.

Кроме того, в южных областях местами будет град; днем в стране порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также в Украине резко похолодает. В частности, температура воздуха опустится на севере страны, в центральных регионах и на западе.

В северных и центральных областях днем ​​будет +22+24 градуса, ночью температура воздуха опустится до +16+18 градусов. В Киеве ожидается +21+23 днем ​​и +17+19 ночью.

Показатели термометров в западных областях будут держаться днем ​​на уровне +22+24 градуса. Однако ночью будет значительно прохладнее - прогнозируют +13+15 градусов.