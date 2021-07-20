Штормовое предупреждение: стало известно, где завтра будет ливень
В Украине завтра в северных, западных и центральных областях будет ливень. Кроме того, в украинских регионах значительно похолодает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Завтра грозы, ночью в западных, утром и днем в северных и центральных областях значительные дожди.
Кроме того, в южных областях местами будет град; днем в стране порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Также в Украине резко похолодает. В частности, температура воздуха опустится на севере страны, в центральных регионах и на западе.
В северных и центральных областях днем будет +22+24 градуса, ночью температура воздуха опустится до +16+18 градусов. В Киеве ожидается +21+23 днем и +17+19 ночью.
Показатели термометров в западных областях будут держаться днем на уровне +22+24 градуса. Однако ночью будет значительно прохладнее - прогнозируют +13+15 градусов.
Напомним, Украину завтра охватит мощными ливнями, шквалами и градом.
Также синоптик рассказала, чем опасны внезапные грозы в Украине.