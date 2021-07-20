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Штормовое предупреждение: стало известно, где завтра будет ливень

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Киев, Вторник 20 июля 2021 14:45
Штормовое предупреждение: стало известно, где завтра будет ливень Фото: стало известно, где будут завтра дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине завтра в северных, западных и центральных областях будет ливень. Кроме того, в украинских регионах значительно похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Завтра грозы, ночью в западных, утром и днем ​​в северных и центральных областях значительные дожди.

Кроме того, в южных областях местами будет град; днем в стране порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Штормовое предупреждение: стало известно, где завтра будет ливень

Также в Украине резко похолодает. В частности, температура воздуха опустится на севере страны, в центральных регионах и на западе.

В северных и центральных областях днем ​​будет +22+24 градуса, ночью температура воздуха опустится до +16+18 градусов. В Киеве ожидается +21+23 днем ​​и +17+19 ночью.

Показатели термометров в западных областях будут держаться днем ​​на уровне +22+24 градуса. Однако ночью будет значительно прохладнее - прогнозируют +13+15 градусов.

Напомним, Украину завтра охватит мощными ливнями, шквалами и градом.

Также синоптик рассказала, чем опасны внезапные грозы в Украине.

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