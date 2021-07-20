Штормове попередження: стало відомо, де завтра буде злива

В Україні завтра у північних, західних і центральних областях буде злива. Крім того, в українських регіонах значно похолодає.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру .

Завтра грози, вночі у західних, вранці та вдень у північних і центральних областях значні дощі.

Крім того, у південних областях місцями буде град; вдень в країні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Також в Україні різко похолодає. Зокрема, температура повітря опуститься на півночі країни, в центральних регіонах та на заході.

В північних та центральних областях вдень буде +22+24 градуси, вночі температура повітря опуститься до +16+18 градусів. В Києві очікується +21+23 вдень та +17+19 вночі.

Показники термометрів в західних областях триматимуться вдень на рівні +22+24 градуси. Однак вночі буде значно прохолодніше - прогнозують +13+15 градусів.