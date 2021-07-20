Штормове попередження: стало відомо, де завтра буде злива
В Україні завтра у північних, західних і центральних областях буде злива. Крім того, в українських регіонах значно похолодає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Завтра грози, вночі у західних, вранці та вдень у північних і центральних областях значні дощі.
Крім того, у південних областях місцями буде град; вдень в країні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Також в Україні різко похолодає. Зокрема, температура повітря опуститься на півночі країни, в центральних регіонах та на заході.
В північних та центральних областях вдень буде +22+24 градуси, вночі температура повітря опуститься до +16+18 градусів. В Києві очікується +21+23 вдень та +17+19 вночі.
Показники термометрів в західних областях триматимуться вдень на рівні +22+24 градуси. Однак вночі буде значно прохолодніше - прогнозують +13+15 градусів.
Нагадаємо, Україну завтра охопить потужними зливами, шквалами і градом.
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