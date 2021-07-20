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Штормове попередження: стало відомо, де завтра буде злива

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Київ, Вівторок 20 липня 2021 14:45
Штормове попередження: стало відомо, де завтра буде злива Фото: стало відомо, де будуть завтра дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні завтра у північних, західних і центральних областях буде злива. Крім того, в українських регіонах значно похолодає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Завтра грози, вночі у західних, вранці та вдень у північних і центральних областях значні дощі.

Крім того, у південних областях місцями буде град; вдень в країні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Штормове попередження: стало відомо, де завтра буде злива

Також в Україні різко похолодає. Зокрема, температура повітря опуститься на півночі країни, в центральних регіонах та на заході.

В північних та центральних областях вдень буде +22+24 градуси, вночі температура повітря опуститься до +16+18 градусів. В Києві очікується +21+23 вдень та +17+19 вночі.

Показники термометрів в західних областях триматимуться вдень на рівні +22+24 градуси. Однак вночі буде значно прохолодніше - прогнозують +13+15 градусів.

Нагадаємо, Україну завтра охопить потужними зливами, шквалами і градом.

Також синоптик розповіла, чим небезпечні раптові грози в Україні.

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