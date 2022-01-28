Штормовое предупреждение со снегопадами. Какой будет погода на выходные: прогноз синоптика

Без осадков будет днем в субботу на западе, юге, севере и в Винницкой области, ночью в воскресенье - в центре, на востоке. Более мощными осадки ожидаются 30-го января.

Температура воздуха в большинстве областей Украины существенно не изменится, днем будет колебаться около нуля, отметила синоптик.

В ночь на воскресенье похолодает до -2-6 градусов.

В Киеве ночью 29-го января ожидается временами снег, днем в субботу почти без осадков, в ночь на 30 января без осадков, а вот днем в воскресенье в столице осадки могут быть интенсивными. Сильный порывистый ветер в Киеве - оба ближайших дня.

Температура воздуха будет колебаться вблизи нуля, только ночью 30-го января снизится до -4-6 градусов.