Штормовое предупреждение со снегопадами. Какой будет погода на выходные: прогноз синоптика

На выходные атмосферные фронты северо-западного циклона будут перемещаться по Украине. Ожидаются снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица и сильный ветер западных направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook- страницу синоптика Натальи Диденко.
Без осадков будет днем в субботу на западе, юге, севере и в Винницкой области, ночью в воскресенье - в центре, на востоке. Более мощными осадки ожидаются 30-го января.
Температура воздуха в большинстве областей Украины существенно не изменится, днем будет колебаться около нуля, отметила синоптик.
В ночь на воскресенье похолодает до -2-6 градусов.
В Киеве ночью 29-го января ожидается временами снег, днем в субботу почти без осадков, в ночь на 30 января без осадков, а вот днем в воскресенье в столице осадки могут быть интенсивными. Сильный порывистый ветер в Киеве - оба ближайших дня.
Температура воздуха будет колебаться вблизи нуля, только ночью 30-го января снизится до -4-6 градусов.
Напомним, в Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение. Синоптики уточнили, где именно будет сильный ветер.