ru ua
Сб, 11 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Штормовое предупреждение объявлено в Украине: где ожидать сильного ветра

Новина українською →
Украина, Суббота 11 декабря 2021 12:14
Штормовое предупреждение объявлено в Украине: где ожидать сильного ветра Фото: в Киеве и 11 областях объявили штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 декабря в Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра ожидаются в одиннадцати областях, а также в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине

По информации синоптиков, в южных, центральных и северных областях к концу дня 11 декабря порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен 1-й уровень опасности, желтый.

В частности, штормовой ветер охватит такие области:

  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Киевская,
  • Полтавская,
  • Черкасская,
  • Днепропетровская,
  • Кировоградская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Херсонская,
  • Запорожская.

В Киеве

В ближайший час с сохранением до конца дня сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен 1-й уровень опасности, желтый.

Рекомендации во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, сегодня в западных регионах Украины, а также Винницкой области ожидается туман и гололедица. В Карпатах возможен сход лавин.

Добавим, в Украине из-за ухудшения погодных условий без света остаются 55 населенных пунктов в трех областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Штормовое предупреждение
NEWS
Скандал с замглавы МВД на блокпосту в зоне ООС. Что там произошло: видео
Скандал с замглавы МВД на блокпосту в зоне ООС. Что там произошло: видео
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет