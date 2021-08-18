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Штормовое предупреждение: где будут ливни в Украине

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Киев, Среда 18 августа 2021 08:38
Штормовое предупреждение: где будут ливни в Украине Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на сегодня. Большинство областей накроют ливни, грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в северных, Винницкой ночью и в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевский областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в Киеве и Киевской области сегодня грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). По состоянию на утро, в столице идет дождь и похолодало.

Из-за дождей на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), левых притоков Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями, без негативных последствий.

На реках бассейнов Прута и Сирета ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, холодный атмосферный фронт добрался до Украины.

Ранее сообщалось, что атмосферный фронт несет в Украину новую волну дождей и похолодания.

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