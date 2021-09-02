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Штормовое предупреждение: где будет непогода

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Киев, Четверг 02 сентября 2021 08:08
Штормовое предупреждение: где будет непогода Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение. В частности, Киев накроет сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, погода в Украине сильно испортится уже со 2 сентября. Украинцев ждет похолодание местами до +13 днем, штормовой ветер и дожди почти по всей стране.

Кроме того, УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь. В первый месяц осени средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.

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