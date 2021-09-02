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Штормове попередження: де буде негода

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Київ, Четвер 02 вересня 2021 08:08
Штормове попередження: де буде негода Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження. Зокрема, Київ накриє сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, погода в Україні сильно зіпсується вже з 2 вересня. Українців чекає похолодання місцями до +13-ти вдень, штормовий вітер і дощі майже по всій країні.

Крім того, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. У перший місяць осені середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

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