Из-за шторма в Азовском море с острова Бирючий эвакуировали еще 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Указано, что 23 ноября на побережье Азовского моря возле пгт Кирилловка сохраняется штормовая погода, ветер восточный 15-18 м/с.

"Утром 23 ноября сотрудники ГСЧС продолжили оперативно-спасательные работы. Техника и личный состав совместно с работниками Акимовского РЭС "Запорожьеоблэнерго" провели работы по восстановлению оборванной линии электропередач на острове Бирючий. В 10:30 питание было восстановлено... Спасатели доставили на сушу еще 5 человек. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась. Кроме этого, спасатели вытащили из песка трактор Т-150, который застрял при возвращении с острова на материк", - говорится в сообщении.

Так, сейчас сообщений о необходимости оказания помощи, связанной с непогодой, от жителей пгт Кирилловка не поступало.

"Инженерная техника и личный состав находятся на круглосуточном дежурстве на месте происшествия до отдельного распоряжения. Подразделения Главного управления находятся в оперативной готовности к действиям по назначению. Всего с начала вчерашних суток спасатели оказали помощь 18 людям", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, 22 ноября спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели эвакуацию 11 человек с острова Бирючий.

Как писало РБК-Украина, в Запорожской области из-за штормовой погоды затопило базы отдыха в Кирилловке. В результате затопления двое охранников базы отдыха "Мечта" на Федотовой косе не могли самостоятельно покинуть базу. Их пришлось эвакуировать спасателям.

Кроме того, агентство писало, что в Украине на 23 ноября объявлено штормовое предупреждение. На Приазовье прогнозируют порывы до 25 м/с.