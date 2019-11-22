Из-за шторма в Азовском море с острова Бирючий эвакуировали 11 человек

В результате шторма в Азовском море спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) провели эвакуацию 11 человек с острова Бирючий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Запорожской области.

Сообщается, что в результате повышения уровня воды на Федотовой косе в поселке Кириловка, остров Бирючий остался отрезанным от суши, так как песчаная дорога была покрыта водой.

"Спасатели доставили на сушу 11 человек. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась. Органами местной власти организовано их перевозки на автовокзал Кирилловка", - сообщили в ГСЧС.

Как отметили спасатели, с 20 по 22 ноября на Азовском побережье наблюдалась непогода с сильными порывами восточного ветра до 28 м/с и высотой волн 15-20 дм.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Запорожской области из-за штормовой погоды затопило базы отдыха в Кирилловке. Затопленным оказались около 40 баз отдыха. В результате затопления двое охранников базы отдыха "Мечта" на Федотовой косе не могли самостоятельно покинуть базу. Их пришлось эвакуировать спасателям.

Также сообщалось, что в Украине на 23 ноября объявили штормовое предупреждение. На Приазовье прогнозируют порывы до 25 м/с.